PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

5 найпопулярніших професій серед вступників до профтехів в Україні

Міністерство освіти України оприлюднило перелік найпоширеніших спеціальностей серед вступників до закладів професійної освіти у 2020 році.

Перша п’ятірка виглядає так:

  • водій автотранспортних засобів;
  • кухар;
  • електрогазозварник;
  • кондитер;
  • перукар.

Читайте: В Україні продовжили вступну кампанію до профтехів

Найменш популярними у 2020 році стали спеціальності машиніст трубоукладача, прокатник гарячого металу та контролер харчової продукції.

Поширеність тієї чи іншої професії також залежить від регіону.

– Наприклад, в Івано-Франківській та Тернопільській областях одними з найзатребуваніших є штукатур та перукар. А на півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – вступники надають перевагу професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Важливим чинником залишається рівень економічної розвинутості області, а також наявність локальних бізнесів.

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх