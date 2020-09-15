5 найпопулярніших професій серед вступників до профтехів в Україні

Міністерство освіти України оприлюднило перелік найпоширеніших спеціальностей серед вступників до закладів професійної освіти у 2020 році.

Перша п’ятірка виглядає так:

водій автотранспортних засобів;

кухар;

електрогазозварник;

кондитер;

перукар.

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Найменш популярними у 2020 році стали спеціальності машиніст трубоукладача, прокатник гарячого металу та контролер харчової продукції.

Поширеність тієї чи іншої професії також залежить від регіону.

– Наприклад, в Івано-Франківській та Тернопільській областях одними з найзатребуваніших є штукатур та перукар. А на півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – вступники надають перевагу професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Важливим чинником залишається рівень економічної розвинутості області, а також наявність локальних бізнесів.