5 найпопулярніших професій серед вступників до профтехів в Україні

Міністерство освіти України оприлюднило перелік найпоширеніших спеціальностей серед вступників до закладів професійної освіти у 2020 році.
Перша п’ятірка виглядає так:
- водій автотранспортних засобів;
- кухар;
- електрогазозварник;
- кондитер;
- перукар.
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Найменш популярними у 2020 році стали спеціальності машиніст трубоукладача, прокатник гарячого металу та контролер харчової продукції.
Поширеність тієї чи іншої професії також залежить від регіону.
– Наприклад, в Івано-Франківській та Тернопільській областях одними з найзатребуваніших є штукатур та перукар. А на півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях – вступники надають перевагу професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.
Важливим чинником залишається рівень економічної розвинутості області, а також наявність локальних бізнесів.