Через аварію на магістральному газопроводі поблизу смт Чабани перекрили подачу газу.

Цей газогін використовується для транспортування газу від газовидобувних підприємств в східних областях до підземних газосховищ в західному регіоні України.

Однак транзит природного газу до Європи забезпечується в штатному режимі, в тих об’ємах, які заявлені.

– Незважаючи на позаштатну ситуацію, транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено у заявлених для транзиту об’ємах, – повідомили у Міненергетики.

Щойно диспетчери отримали сигнал про падіння тиску, ділянку відключили та локалізували витік.

Читайте: Прорвало газопровід високого тиску: подробиці вибуху під Києвом

Станом на 9 ранку, ремонтні роботи ще тривають. За попередніми оцінками, на відновлення роботи піде 2-3 дні.

15 вересня близько 00.20 під Києвом сталася аварія на газопроводі у Чабанах.

Багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром події, в мережі почали скаржитися на те, що важко дихати через сморід.

О 01.10 рятувальники перекрили подачу газу до газопроводу. Жертв та постраждалих немає.