Бюджет 2021: витрати на лікування топ-чиновників збільшать до 1 млрд грн

Державне управління справами просить у бюджеті на 2021 рік збільшити витрати на медицину для топ-чиновників, виділивши 1 млрд грн.

Це на понад 200 млн грн більше, ніж було у 2020 році.

Майже половину коштів, а саме 482 млн грн, пропонують виділити лікарні Феофанія, яка є одним із чотирьох медзакладів, які надають такі послуги.

За рахунок програми, на фінансування якої просять 1 млрд грн, отримують медичну допомогу особи, що охороняються державою, народні депутати, члени Кабміну, працівники Офісу президента, апарату ВРУ та інших державних органів.

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Іншим медичним закладам сфери Державного управління справами, а саме Науково-практичному центру профілактичної та клінічної медицини та поліклініці №2, пропонують фінансування на суму 332,9 млн грн.

Для Центру превентивної медицини бюджетним запитом передбачено 20,5 млн грн.

Відомо, що у 2022 році також прогнозують витрати на медицину на рівні 1 млрд грн за цією ж програмою, а в 2023 – до 1,1 млрд грн.

Бюджет на 2020 рік

Під час позачергового засідання 14 вересня Кабмін ухвалив проект закону про держбюджет на 2021 рік. Верховна Рада повинна ухвалити його до 1 грудня, до 1 жовтня парламентарі повинні внести всі правки.

У Мінфіні бюджет називають реалістичним та збалансованим. Документ передбачає зростання доходів на 9,4%, а витрат – на 5,1%.

Джерело: StateWatch