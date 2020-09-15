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Факти / Україна

Covid-19 у Кернеса та обмеження у Раді: карантин в Україні 15 вересеня

Київ та ще 19 областей не готові до пом’якшення карантинних обмежень. 

Про це свідчать дані опуліковані Міністерством охорони здоров’я України. 

Так, Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області не готові пом’якшувати карантин.

Під час щоденного брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що він провів селекторну нараду з мерами обласних центрів.

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Розмова тривала 2,5 години, а метою було прибрати політичні аспексти.

– Ми домовилися з безлічі позицій, що саме будемо робити. Я готовий ініціювати ці зміни до постанови уряду. Зі свого боку, мери міст підтримали, що ми не повинні проводити масові заходи, що потрібен контроль у транспорті та на ринках. Вони запропонували інший режим роботи шкіл і дитячих садів, – зазначив Степанов.

Українські парламентарі змінили графік роботи на пленарний тиждень з 15 до 18 вересня через поширення коронавірусної інфекції.

Рішення підтримали 264 народних депутати.

За словами очільника Верховної Ради Дмитра Разумкова на Погоджувальній раді було ухвалено рішення працювати у карантинному режимі: у вівторок і четвер – з 10.00 до 12.00, з 12.00 до 12.30 – перерва, після цього до 15.00.

– У середу ми працюємо за звичайним графіком. У п’ятницю ми працюємо так: зранку година запитань до уряду, після цього – до 12.00 – пленарне засідання, з 12.00 до 12.30 – перерва, далі працюємо до 13.00, – зазначив Разумков.

У мера Харкова Геннадія Кернеса підтвердили коронавірус і запалення легенів.

– Він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про який набряк мозку, ні про яку кому не йдеться, – директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за добу зафіксували 2 905 нових випадків Covid-19.

Загалом, станом на 15 вересня, в Україні 159 702 хворих на коронавірус.

За добу померло 53 українці, загалом 3 264 осіб. Одужало 1 267 пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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