Київ та ще 19 областей не готові до пом’якшення карантинних обмежень.

Про це свідчать дані опуліковані Міністерством охорони здоров’я України.

Так, Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області не готові пом’якшувати карантин.

Під час щоденного брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що він провів селекторну нараду з мерами обласних центрів.

Читайте: Проведення концертів під час карантину – в Україні створять робочу групу

Розмова тривала 2,5 години, а метою було прибрати політичні аспексти.

– Ми домовилися з безлічі позицій, що саме будемо робити. Я готовий ініціювати ці зміни до постанови уряду. Зі свого боку, мери міст підтримали, що ми не повинні проводити масові заходи, що потрібен контроль у транспорті та на ринках. Вони запропонували інший режим роботи шкіл і дитячих садів, – зазначив Степанов.

Українські парламентарі змінили графік роботи на пленарний тиждень з 15 до 18 вересня через поширення коронавірусної інфекції.

Рішення підтримали 264 народних депутати.

За словами очільника Верховної Ради Дмитра Разумкова на Погоджувальній раді було ухвалено рішення працювати у карантинному режимі: у вівторок і четвер – з 10.00 до 12.00, з 12.00 до 12.30 – перерва, після цього до 15.00.

– У середу ми працюємо за звичайним графіком. У п’ятницю ми працюємо так: зранку година запитань до уряду, після цього – до 12.00 – пленарне засідання, з 12.00 до 12.30 – перерва, далі працюємо до 13.00, – зазначив Разумков.

У мера Харкова Геннадія Кернеса підтвердили коронавірус і запалення легенів.

– Він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про який набряк мозку, ні про яку кому не йдеться, – директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, за добу зафіксували 2 905 нових випадків Covid-19.

Загалом, станом на 15 вересня, в Україні 159 702 хворих на коронавірус.

За добу померло 53 українці, загалом 3 264 осіб. Одужало 1 267 пацієнтів.