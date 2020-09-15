Протягом останніх днів у соціальних мережах та месенджерах з’явилися групи, які навчають людей правильно нападати на жінок, заохочують людей ділитися своїми історіями про зґвалтування тощо.

На це звернули увагу багато активістів і почали свою боротьбу.

Таких відкритих закликів до насилля над жінками, мабуть, ніколи не було за весь час існування інтернету. Але правила окремих месенджерів і соцмереж нині допомагають ділитися подібною інформацією.

Факти ICTV розповідають, чому такі канали можуть функціонувати і як їм протидіють.

Перші дзвіночки

Низка каналів, які розповідали про методи насилля над жінками, з’явилися в інформаційному просторі країн СНД. Дуже швидко вони набрали кілька тисяч підписників.

Але разом з популярністю серед “цільової аудиторії”, вони привернули увагу відомих жінок-блогерів.

– Поки ви в жіночому чаті обговорюєте трендовий манікюр або столовий набір, нікчеми чоловічої статі діляться порадами, як побити і зґвалтувати жінку. Практичними порадами і історіями, – написала в Instagram користувач Ксюша Манекен.

До свого посту вона додала низку скріншотів з подібних спільнот, контент яких щонайменше шокує.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксюша Манекен (@maneken007) 26 Авг 2020 в 2:09 PDT

Інтернет-спільнота не сиділа, склавши руки, і почала писати скарги на ці групи. Досить швидко їх закривали, але це не заважало створювати резервні канали і розповсюджувати інформацію там.

Кіберполіція веде активну боротьбу з такими каналами і просить повідомляти про них.

– В разі виявлення громадянами подібних груп в інтернеті необхідно звернутися до Департаменту Кіберполіції за формою зворотнього зв’язку на сайті, на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua, за номером 0-800-50-51-70 або дзвінком на спецлінію 102, – повідомили у прес-службі Кіберполіції.

Лише факт того, що подібні спільноти могли функціонувати у соцмережах викликає низку побоювань. Якщо подібне не каратиметься, то не виключено, що надалі у більш-менш вільному доступі з’являтимуться і страшніші групи.

Причини появи

Зрозуміло, що подібному контенту у соціальних мережах або месенджерах, які дозволяють створювати спільноти, не місце. Однак, їхні адміністратори знаходять слабкі місця у правилах, що і дає можливість тримати такі групи “на плаву”.

Наприклад, адміністрація Telegram не приймає запити щодо закритих груп, оскільки вони вважаються приватною і недоторканою власністю.

З одного боку – це правильно. Адже людей не мають засуджувати за їхні погляди, якими б радикальними вони не були. Українські критики влади часто пишуть, що готові “прийти до Верховної Ради з автоматом”.

Але навряд чи хтось із них справді візьме до рук зброю та піде розстрілювати народних депутатів.

З іншого боку – зі спільнотами, де дають практичні поради з того, як вчиняти злочини, потрібно боротися. Не залежно від того, які цінності пропагують ті чи інші месенджери, соцмережі.

Найдивніше, що частина контенту з порадами ґвалтівникам з’явилася в Instagram, де зазвичай активно борються з таким контентом.

Але коли пост з порадами щодо того, як вистежувати чергову “жертву” кілька днів висить у соцмережі, виникає запитання щодо того, як подібне взагалі допускають.

І частково ці “помилки” соцмереж відображають наше суспільство. У коментарі Фактам ICTV психолог Роман Мельниченко заявив, що на злочини людей штовхає низка факторів.

– Що людей штовхає до злочинів? Те, як влаштоване суспільство, як в ньому все працює. Є рівні травматизації людей з самого дитинства. Вони ростуть в поганих матеріальних умовах, поганому соціальному середовищі, поганих економічних системах, корумпованих системах. Сьогодні психологи точно знають, що устрій суспільства (наприклад, тиранічне), економічна бідність, негативне соціальне оточення породжують людей, які більше схильні до насильства, – каже він.

Стосується це, мабуть, і випадку з відповідними групами у Telegram.

Під особливою увагою громадян була спільнота у Telegram, назву якої ми не публікуватимемо. Дуже швидко користувачі Twitter, які часто ділилися скріншотами з неї, нібито знайшли імена і дані її адмінів.

Ними нібито виявилися двоє чоловіків з Росії, однак доказів в користувачів щодо їхньої причетності і досі немає.

Не перший випадок

Подібний контент – не новинка для інтернету. Особливо у так званому даркнеті давно можна знайти і поради зі зґвалтування та оголошення про продаж наркотиків, зброї та навіть людей.

Та й навіть те, що це просочилося в Telegram – не мало б так сильно шокувати людей.

Звичайно, подібні спільноти мають на меті спонукати людей до вчинення насильницьких дій.

– Потрібно розуміти, що подібне існувало завжди. Тобто це не щось нове, просто в Telegram його знайшли. Є форуми, на яких таке завжди обговорювалося і обговорюється дотепер. Звичайно, це підштовхує людей до злочинів. Лідер єгипетської школи Ісламу видав книгу про те, як правильно бити жінку. Щоб нічого не пошкодити, але болісно покарати. Тобто насильство присутнє в нашій культурі на всіх рівнях, які ми можемо собі уявити, – розповідає Мельниченко.

Схильність до злочинного способу життя та насилля може формуватися змалечку. Якщо бідність і злочинність – все що бачить дитина, то і її уявлення світу буде відповідним.

Загалом, чим більше поганих прикладів людина бачила змолоду, тим більше шансів, що вона повторюватиме їх у дорослому віці.

– Дослідження, яке проводили близько 10 років тому паралельно в Лондоні і Лос-Анджелесі, мало на меті показати, які люди більше схильні до насильства. Виявилося, якщо чоловіки до 25 років, не потрапляли до в’язниці, нічого не порушували, то ризик злочинів у них падає на 90%. До 21 року – на 50-60%. Виходить, що молоді чоловіки більше схильні до насильства, зокрема сексуального. Потім це дослідження уточнили і побачили, що не всі молоді чоловіки схильні до насильства, а лише ті, які ростуть в поганих районах і умовах, – каже психолог.

І нині планувати злочини, або шукати поради щодо них як ніколи просто. Ми просто не звертали на них належної уваги. І, мабуть, продовжимо так робити.

Вдала боротьба

Користувачі, які активно протидіяли діяльності подібних спільнот, зазвичай, домагалися того, що їх швидко блокували. Але це не ставало на заваді їхнім адміністраторам.

Так, 23 серпня одна з таких спільнот створила нову закриту групу.

Звичайно, це викликало ще більше обурення, адже канал, де відкрито закликають бити “жертв чимось важким по голові”, не має бути в жодному месенджері чи соцмережі.

Для багатьох створення резервів, після блокування основних спільнот стало “точкою кипіння”. Люди почали звертатися до правоохоронних органів, щоб ті сприяли блокуванню подібних груп.

29 серпня на сайті Кіберполіції з’явилося повідомлення щодо дій департаменту через звернення про закриті канали у месенджерах, учасники яких пропагують насилля.

– Фахівці кіберполіції провели ретельну перевірку за вказаною інформацією. За результатами моніторингу, в зазначених громадянами групах інформації щодо насильства над жінками не виявлено. Проаналізовані ресурси не стосуються видаленого каналу у месенджері, який містив протиправний контент. Вони схожі лише за назвою, проте – протилежні за змістом, – повідомили у прес-службі Кіберполіції.

Нині важко сказати, чи правильно відреагувала поліція, адже зміст у багатьох резервних пабліках і досі не відомий. Можливо, в них і справді не було нічого інкримінуючого.

Крім того, правоохоронці виявили два канали в Telegram, які дійсно розповсюджували інформацію про вчинення насильства над жінками, але передали інформацію про них в РФ.

– Департаментом Кіберполіції під час моніторингу мережі інтернет виявлено два Telegram-канали, за допомогою яких здійснювалось розповсюдження публікацій на тему насильства над жінками. Нині вони заблоковані адміністрацією месенджеру.

Під час перевірки працівники Кіберполіції встановили можливих адміністраторів Telegram-каналів. Це – дві особи, мешканці Російської Федерації. Каналами Інтерполу зазначену інформацію передано правоохоронним органам РФ для відповідного реагування, – повідомили у Кіберполіції.

Нині не відомо, чи вживали правоохоронні органи РФ якихось заходів щодо встановлених адміністраторів спільнот.

Головне – щонайменше один з авторів таких пабліків “здався” і вирішив вибачитися перед усіма користувачами. Для нього це був лише злий “жарт” і спроба стати популярним.

– Мені дуже шкода, що когось мій канал сильно налякав. Пробачте мене. Я просто хотів хайпанути. Зараз я вам все це говорю від щирого серця. Мені страшно і це й так вдарило по моїй психіці. Більше такого ніколи не буде. Мені потрібно було вам виговоритися і відкрити цю правду, – написав нібито адмін одного з каналів.

Та цього, мабуть не достатньо, вже створили його копії, де діляться жахливими речами. Там публікують фото майбутніх жертв, а потім розповідають, як все пройшло, діляться досвідом.

Звичайно, їх і досі відстежують небайдужі громадяни, але низки небайдужих навряд чи вистачить.

– Суспільство повинно брати відповідальність і вирішувати проблеми, які накопичилися в глибині, а не просто закрити канал в Telegram. Але, звичайно, поліція має їх закривати і шукати тих, хто за ними стоїть, – каже Мельниченко.

Якщо правоохоронці жодним чином не реагуватимуть на них, то можна припустити, що цей контент “гулятиме” мережею і все більше людей перетворюватимуться з добропорядних громадян на зловмисників.

Одного дня це все не зникне, але чим більше уваги ми звертатимемо на подібні групи і повідомлятимемо про них правоохоронцям, тим менше їх буде.

І може, колись наше суспільство доросте до того, щоб не лише боротися з “монстрами”, але й не створювати їх.

Владислав Бомбела