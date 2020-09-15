Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 15 вересня в Києві виявили 285 хворих на Covid-19.
За минуло добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 11 киян. Загалом Covid-19 забрав життя 283 осіб.
Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 17 714.
Захворіли:
- 171 жінка віком від 19 до 90 років;
- 106 чоловіків віком від 22 до 83 рокiв;
- 4 дівчинки від 6 до 17 років;
- 4 хлопчики від 1 року до 15.
Захворіли також 17 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 59 людей. Загалом коронавірус переміг 5 385 мешканців Києва.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.