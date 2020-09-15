Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 15 вересня в Києві виявили 285 хворих на Covid-19.

За минуло добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 11 киян. Загалом Covid-19 забрав життя 283 осіб.

Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 17 714.

Захворіли:

171 жінка віком від 19 до 90 років;

106 чоловіків віком від 22 до 83 рокiв;

4 дівчинки від 6 до 17 років;

4 хлопчики від 1 року до 15.

Захворіли також 17 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 59 людей. Загалом коронавірус переміг 5 385 мешканців Києва.

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Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: