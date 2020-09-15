PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Лідери нормандської четвірки підтвердили готовність до зустрічі – Зеленський

Нова зустріч політрадник в нормандському форматі відбудеться протягом 10 днів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу у вівторок у Відні з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом.

Він також додав, що всі лідери нормандської четвірки дали згоду на проведення саміту, який може пройти після другої зустрічі їхніх помічників.

– Не можу обіцяти, але, здається, протягом 10 днів повинна бути, вірю чи сподіваємося, не знаю, як сказати, ще одна зустріч радників, після якої вже повинна бути зустріч лідерів нормандської четвірки.

Принаймні всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі, – сказав він.

Читайте: Припинення вогню на Донбасі: про що домовилися радники нормандської четвірки

Зустріч радників нормандської четвірки

Представник РФ Дмитро Козак на зустрічі радників заперечив можливість проведення нової зустрічі лідерів нормандського формату.

Козак впевнений, що саміт може відбутися, лише після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі у Парижі.

Зустріч радників країн-учасниць нормандського формату відбулась 11 вересня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка