Нова зустріч політрадник в нормандському форматі відбудеться протягом 10 днів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу у вівторок у Відні з президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом.

Він також додав, що всі лідери нормандської четвірки дали згоду на проведення саміту, який може пройти після другої зустрічі їхніх помічників.

– Не можу обіцяти, але, здається, протягом 10 днів повинна бути, вірю чи сподіваємося, не знаю, як сказати, ще одна зустріч радників, після якої вже повинна бути зустріч лідерів нормандської четвірки. Принаймні всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі, – сказав він.

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Зустріч радників нормандської четвірки

Представник РФ Дмитро Козак на зустрічі радників заперечив можливість проведення нової зустрічі лідерів нормандського формату.

Козак впевнений, що саміт може відбутися, лише після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі у Парижі.

Зустріч радників країн-учасниць нормандського формату відбулась 11 вересня.