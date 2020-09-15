В Україні з 2021 року зміняться умови вступу до закладів вищої освіти. МОН пропонує проект документу для громадського обговорення.

Зокрема, пропонується сім основних змін:

Усі категорії вступників, які мають хоча б один сертифікат ЗНО та український документ про середню освіту, виданий із застосуванням фотополімерних технологій, зможуть подавати заяви через електронні кабінети. Зарахування через електронний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису вступника. Збільшення регіонального коефіцієнта до 1,03 (1,05 відповідно для спеціальностей з особливою підтримкою). Для вступу до магістратури заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови не менше 25%, а у правилах прийому встановлювати мінімальне значення випробувань та конкурсного бала для вступу на ту чи іншу конкурсну пропозицію. Заяви вступників, які зараховані на бюджет, пропонується автоматично виключати із конкурсу на всі інші пропозиції, окрім випадків, коли вони планують навчатися більш як в одному закладі освіти. Вперше пропонується ЗНО з української мови та літератури складати у двох рівнях: тільки з мови або з мови та літератури. Результати ЗНО з мови використовувати для вступу на більшість спеціальностей, а для гуманітарних спеціальностей – ЗНО з мови та літератури. Водночас результати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 років використовувати для вступу на всі спеціальності. Через затвердження стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю Право встановлено обмеження для вступу до магістратури на цю спеціальність – з 2021 року це зможуть зробити лише випускники, які завершили навчання на бакалавраті за спеціальностями Право або Міжнародне право.

Серед інших змін – проведення основного етапу вступної кампанії у липні 2021 року.

Правила прийому до ЗВО з 2021

Усі зауваження щодо проекту МОН приймає до 30 вересня 2020 року.

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Нові правила ДПА з 2021

У школах з наступного року вводять ще один іспит для випускних класів – з математики.

Учні складатимуть його в рамках Державної підсумкової атестації.

Фото: УЦОЯО