В Україні з 2021 року зміняться умови вступу до закладів вищої освіти. МОН пропонує проект документу для громадського обговорення.
Зокрема, пропонується сім основних змін:
- Усі категорії вступників, які мають хоча б один сертифікат ЗНО та український документ про середню освіту, виданий із застосуванням фотополімерних технологій, зможуть подавати заяви через електронні кабінети.
- Зарахування через електронний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису вступника.
- Збільшення регіонального коефіцієнта до 1,03 (1,05 відповідно для спеціальностей з особливою підтримкою).
- Для вступу до магістратури заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови не менше 25%, а у правилах прийому встановлювати мінімальне значення випробувань та конкурсного бала для вступу на ту чи іншу конкурсну пропозицію.
- Заяви вступників, які зараховані на бюджет, пропонується автоматично виключати із конкурсу на всі інші пропозиції, окрім випадків, коли вони планують навчатися більш як в одному закладі освіти.
- Вперше пропонується ЗНО з української мови та літератури складати у двох рівнях: тільки з мови або з мови та літератури. Результати ЗНО з мови використовувати для вступу на більшість спеціальностей, а для гуманітарних спеціальностей – ЗНО з мови та літератури. Водночас результати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 років використовувати для вступу на всі спеціальності.
- Через затвердження стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю Право встановлено обмеження для вступу до магістратури на цю спеціальність – з 2021 року це зможуть зробити лише випускники, які завершили навчання на бакалавраті за спеціальностями Право або Міжнародне право.
Серед інших змін – проведення основного етапу вступної кампанії у липні 2021 року.
Усі зауваження щодо проекту МОН приймає до 30 вересня 2020 року.
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Нові правила ДПА з 2021
У школах з наступного року вводять ще один іспит для випускних класів – з математики.
Учні складатимуть його в рамках Державної підсумкової атестації.
Фото: УЦОЯО