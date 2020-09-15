Заступник голови української делегації у тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін не пам’ятає, коли саме онучка Марія познайомила його з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

– Це було так давно, що я не пам’ятаю цього знайомства. Це було кілька років тому. Вона досить часто приїжджає до мене з друзями своїми. Зазвичай це симпатичні цікаві люди. Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Можливо, це було рік тому, можливо, більше. У мене не відклалося це в пам’яті. Це було задовго до (запрошення у ТКГ, – Ред.). Один раз із ним перетнувся і більше не зустрічався, не говорив телефоном до того часу, поки він не запросив мене для розмови в Офіс президента, – підкреслив Фокін.

Заява внучки

Онука першого прем’єр-міністра Вітольда Фокіна Марія стверджує, що познайомила дідуся з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, після чого Фокін увійшов до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Призначення Фокіна

Президент Володимир Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником Леоніда Кравчука в українській делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше Фокін був прем’єр-міністром України, який працював із 23 жовтня 1990 до 1 жовтня 1992 року.