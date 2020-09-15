У школах Івано-Франківська, який перебуває у червоній карантинній зоні, з 21 вересня розпочинається навчання для початкових класів, з 28 – для решти учнів.

За відповідне рішення на позачерговому засіданні сесії Івано-Франківської міської ради проголосували 32 депутати.

До депутатів звернулися представники батьківської спільноти, які просили забезпечити для дітей очну форму навчання у школах та відкрити дитячі садочки.

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Міськрада вирішила з 15 вересня продовжити поетапне відновлення роботи дитсадків.

– З 21 вересня – забезпечити роботу початкових шкіл для учнів 1-4 класів. З 28 вересня – забезпечити роботу шкіл для учнів 5-9 та 10-11 класів. Відповідальність за стан здоров’я покласти на батьків або осіб, які їх замінюють. Рішення є обов’язковим для виконання на території Івано-Франківської міської ради, – йдеться у рішенні сесії.

Національній поліції також рекомендують утриматися від притягнення до відповідальності фізичних чи юридичних осіб, які діятимуть відповідно до рішення міськради.

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківськ залишається у червоній карантинній зоні до 28 вересня.

Раніше мер міста Руслан Марцінків заявив про намір з 14 вересня відкрити дитсадки, школи зобов’язали навчати учнів дистанційно.