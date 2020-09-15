Потрібні докази: Венедіктова про справу з хабарем для нардепа Юрченка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала справу про ймовірний хабар помічнику народного депутата Олександру Юрченку.

Вона досі не отримала матеріали справи, у якій звинувачують Юрченка у отриманні хабаря, заявила Венедіктова з трибуни Верховної Ради.

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– Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристи, – заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабаря повідомити про вчинення злочину неможливо.

– Хочу повідомити, що вчора отримала лист від керівництва НАБУ з підозрою без матеріалів кримінального провадження. Ми готові вивчити матеріали кримінального провадження, якщо буде достатньо підстав повідомити про підозру – я це зроблю і повідомлю, – заявила вона.

Генпрокурор каже, що НАБУ прислало їй листа з підозрою, але без матеріалів кримінального провадження.

Справа Юрченка

13 вересня стало відомо, що НАБУ оголосило про підозру помічнику нардепа Олександра Юрченка.

Нібито він мав передати хабар за правки до законопроекту, пов’язаного з побутовими відходами.

Детективи готують підозри ще кільком особам, зокрема нардепам.

Нардеп Олександр Качура повідомив, що Олександр Юрченко добровільно напише заяву про вихід з фракції Слуга народу до вирішення ситуації з хабарем помічника.