Після анексії Криму та ведення військових дій на Донбасі між Україною і Росією не може бути відносин.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з главою Австрії Александром Ван дер Белленом у Відні 15 вересня.

– Ми втратили це слово. І втратили значення цього слова між нашими країнами, – підкреслив Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, складно говорити про відносини після 14 тис. загиблих і складної ситуації у двох регіонах країни.

– Я поки що не знайшов слова про те, що між нами, – додав президент України.

Діалог між країнами розпочався, про що свідчить повернення 140 українців додому, проте про формування відносин поки говорити дуже рано.

Ситуація на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський спростував можливість повторення на Донбасі ситуації, яка склалася у Придністров’ї та Абхазії.

За його словами, “замороженого конфлікту” на Донбасі не буде.

Водночас він побоюється внутрішнього конфлікту на території так званих ЛНР і ДНР.