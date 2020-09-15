Шість секторів у виграші: як коронавірус вплинув на економіку та бізнес

Пандемія 2020 року змінила пріоритети у світовій економіці та суспільних відносинах. Вчені КПІ проаналізували, як змінюватиметься глобальний ринок та повсякденне життя у Європі та Україні.

Виявлено нові можливості для шести секторів світової економіки, які вже протягом останніх 5-6 місяців отримали значний поштовх для розвитку, виходячи з особливостей запитів людей і бізнесу у цей час і в ближчому майбутньому.

Зокрема, зростання спостерігається в аграрному секторі, в індустрії органічної їжі, в технологіях дистанційної роботи в бізнесі, освіті, віртуальному туризмі та розвагах.

В теле-медичній діагностиці, у сфері штучного інтелекту, інтелектуальних роботів, технологій обробки великих обсягів даних і телекомунікацій, в зеленій енергетиці, в системах утилізації і вторинної переробки відходів.

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В міжнародній кооперації праці Україна може бути активним співучасником кожного з цих мегатрендів.

Зокрема, за час дії карантинних заходів в Україні спостерігалося зростання:

1.5-2 рази аутсорсингових послуг українських ІТ компаній,

на 20%-30% іформаційно-розважальних он-лайн сервісів,

на 40%-60% онлайн-рітейлу та сектору кур’єрської доставки,

на 40%-50% онлайн освітніх та ігрових платформ,

на 60%70% онлайн платформ для організації і проведення вебінарів, телеконференцій, платформ для проведення тренувань,

на 40%-60% фармацевтичної галузі.

Пандемія суттєво послабить старі сектори економіки, які базуються на низькокваліфікованій робочій силі і старих технологіях.

За останні півроку вже значні збитки понесли турагентства, логістика і транспорт, ресторанний і готельний бізнес, індустрія дозвілля та гостинності, а також велика кількість секторів промислового виробництва (за винятком сільського господарства).

Держбюджет 2021

14 вересня проект державного бюджету України на 2021 рік було направлено на розгляд Кабміну.

Мінфін назвав проект бюджетом можливостей для розвитку.

Найголовнішими завданнями держбюджету на наступний рік є боротьба з коронавірусом, медицина та соціальна сфера, зокрема, підвищення мінімальної заробітної плати та збільшення допомоги пенсіонерам.

Джерело: Світовий центр даних