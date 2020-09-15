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Факти / Україна / Політика

Суд арештував помічника нардепа Юрченка з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічнику народного депутата від Слуги народу Олександра Юрченка у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 000 552 грн застави.

Його підозрюють у пособництві в отриманні неправомірної вигоди, яке було вчинене службовою особою, яка має особливо відповідальне становище.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що застосування запобіжного заходу можна  оскаржити протягом п’яти днів.

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За інформацією САП, помічник депутата виступав посередником в отриманні $13 тис. за внесення пропозицій до законопроекту, який стосувався переробки твердих побутових відходів.

Також його підозрюють у підбурюванні в наданні $200 тис. неправомірної вигоди для підкупу народних депутатів.

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