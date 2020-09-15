15 вересня Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі. Засідання відкриється традиційно о 10.00. Перше питання – внесення змін до порядку денного четвертої сесії.

Також нардепи мають проголосувати про внесення до порядку денного проекту заяви щодо ситуації в Республіці Білорусь.

На перше читання винесено три президентські законопроекти, які визначено як невідкладні:

щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку (№3553);

про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні (№3915);

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій (№3851).

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Окрім того, Рада повторно розгляне з пропозиціями президента зміни до законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Порядок денний Ради 15 вересня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що нині немає законних підстав для дострокового припинення повноважень чинного скликання парламенту.

За його словами, також не варто найближчим часом очікувати кардинальних перестановок в Кабінеті міністрів.