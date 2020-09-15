У бюджет перерахували 1,11 млрд грн за готель Дніпро – ФДМУ

До держбюджету надійшли 1,11 млрд грн від приватизації готелю Дніпро.

На закінчення угоди знадобилось майже два місяці, повідомили у Фонді державного майна України.

– Починаючи з моменту оголошення результатів торгів, переможець і кошти проходили перевірку компетентними органами на відповідність вимогам чинного законодавства, – пояснили у Фонді.

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Після отримання позитивних результатів перевірок, переможець аукціону перерахував кошти до держбюджету.

З початку року Фондом проведено 1 548 аукціонів на загальну суму майже 2 млрд грн.

Продаж готелю Дніпро

Фонд державного майна України у кінці липня провів аукціон з продажу 100% пакету акцій АТ Готель Дніпро.

Готель продано за 1 млрд 111 млн грн.

Об’єкт виставлявся на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн, але вже у першому турі торгів ціна зросла майже в 10 разів – до 711 млн грн.

Джерело: Фонд державного майна