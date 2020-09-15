У мера Харкова Геннадія Кернеса підтвердили коронавірус і запалення легенів.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

– Він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про який набряк мозку, ні про яку кому не йдеться, – зазначив Сидоренко.

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Він додав, що говорив з Кернеском у понеділок, 14 вересня, в лікарні.

Стан Геннадія Кернеса залишається стабільно тяжким.

Кернес у комі

Інформація про те, що мер Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус почала з’являтися у ЗМІ ще на початку вересня.

Пізніше медіа публікували матеріали про погіршення стану міського голови через те, що він не з’являвся на публіці.

14 вересня ЗМІ повідомили, что нібито Кернес впав у кому.

Але прес-служба Харківської міської ради спростувала цю інформацію.