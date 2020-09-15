PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Кернеса коронавірус і запалення легенів

У мера Харкова Геннадія Кернеса підтвердили коронавірус і запалення легенів.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

– Він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликане ним двостороннє запалення легенів. Ні про який набряк мозку, ні про яку кому не йдеться, – зазначив Сидоренко.

Читайте: Голова Миколаївської області захворів на коронавірус

Він додав, що говорив з Кернеском у понеділок, 14 вересня, в лікарні.

Стан Геннадія Кернеса залишається стабільно тяжким.

Кернес у комі

Інформація про те, що мер Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус почала з’являтися у ЗМІ ще на початку вересня.

Пізніше медіа публікували матеріали про погіршення стану міського голови через те, що він не з’являвся на публіці.

14 вересня ЗМІ повідомили, что нібито Кернес впав у кому.

Але прес-служба Харківської міської ради спростувала цю інформацію.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка