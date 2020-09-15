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Факти / Україна / Суспільство

Україна готова до виробництва вакцини проти Covid-19 – Зеленський

Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу після того, як речовину розроблять.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Австрії 15 вересня.

– В Україні з цією пропозицією виступили два приватних підприємства, – сказав Зеленський.

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Зеленський висловив надію, що вакцина проти коронавірусу буде готова вже у 2021 році.

Вакцина проти коронавірусу

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які групи населення отримають вакцину проти коронавірусу.

Вона буде поставлятися людям, які знаходяться в групі ризику.

Фото: Офіс президента

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