В Україні можуть з’явитись нові правила військової служби

Верховна Рада змінює правила військової служби. Пропонують провести реформу у військових комісаріатах ​​і перетворити їх на територіальні центри комплектації та соціальної підтримки.

15 вересня на засіданні парламенту за законопроект №3553 проголосувало 226 депутатів.

Законом пропонується створити облік резервістів, і вони відвідуватимуть центри комплектації регулярно.

Для тих, хто буде порушувати цю вимогу, передбачені штрафи у розмірі від 510 до 850 грн, за повторне порушення від 850 до 1 700 грн.

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Відповідно до закону, порушення мобілізаційної підготовки хочуть штрафувати на 1 700 або 3 400 грн для громадян і на від 3 400 до 5 100 грн посадових осіб. При повторній неявці, штраф буде вдвічі більший.

За умисне псування або втрату військово-облікових документів загрожує штраф від 510 до 850 грн, а при повторних випадках – від 850 до 1 700 грн.

Законопроект проголосований у першому читанні.

Новий вид військової служби

Генеральний штаб ЗСУ хоче здійснювати призов резервістів без оголошення мобілізації.

Наразі обговорюється новий вид військової служби за призовом серед резервістів терміном до шести місяців.

Це стосується осіб, які уклали контракт з бойовими військовими частинами про проходження служби у військовому резерві.