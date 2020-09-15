15 вересня у Верховній Раді мають проголосувати три невідкладних президентських законопроекти та мають підготувати заяву щодо ситуації у Білорусі.

Нардепи працюватимуть у пленарному режимі.

Засідання відкриється традиційно о 10.00.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

Також Рада повторно розгляне, з пропозиціями президента, зміни до законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

Законопроект про держбюджет 2021

14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив законопроект Про Державний бюджет України на 2021 рік. До 15 вересня документ буде переданий на розгляд Верховної Ради.

Ключовими пріоритетами бюджету є протидія пандемії коронавірусу, підвищення мінімальної зарплати, допомога пенсіонерам, старше 75 років і доступна медицина.