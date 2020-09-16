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Факти / Україна

2 958 нових випадків коронавірусу: в Україні не покращується епідситуація

16 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 162 660 українців, за добу – 2 958 нових випадків.

Померло від вірусу 3 340 осіб, за добу – 76 громадян.

Одужати вдалося 72 234 пацієнтам, за добу – 1 514.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Загалом в Україні провели майже 2 млн тестувань методом ПЛР.

Найскладніша ситуація з коронавірусом у Львівській (17 430 випадків), Харківській (13 432 випадки) і Чернівецькій (12 493 випадки) областях.

Коронавірус в Україні 16 вересня

Коронавірус у регіонах країни

  • У Вінницькій області – 4 976 (+89);
  • У Волинській області – 6 504 (+76);
  • У Дніпропетровській області – 3 539 (+109);
  • У Донецька області – 2 180 (+26);
  • У Житомирській області – 4 543 (+73);
  • У Закарпатській області – 8 829 (+73);
  • У Запорізькій області – 2 591 (+88);
  • В Івано-Франківській області – 11 677 (+167);
  • У Кіровоградській області – 934 (+5);
  • У Київській області – 7 207 (+128);
  • У Львівській області – 17 430 (+187);
  • У Луганській області – 653 (+33);
  • У Миколаївській області – 2 171 (+57);
  • В Одеській області – 10 277 (+284);
  • У Полтавській області – 1 307 (+54);
  • У Рівненській області – 10 707 (+72);
  • У Сумській області – 2 640 (+87);
  • У Тернопільській області – 10 004 (+380);
  • У Харківській області – 13 432 (+272);
  • У Херсонській області – 702 (+41);
  • У Хмельницькій області – 4 133 (+75);
  • У Чернівецькій області – 12 493 (+99);
  • У Черкаській області – 2 739 (+51);
  • У Чернігівській області – 2 922 (+76).

Міста, де люди ретельно дотримуються самоізоляції

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус 15 вересня

За статистикою коронавірусу в Україні 15 вересня, в країні фіксувалося різке зростання кількості хворих на Covid-19, за добу – 2 905 нових випадків.

За час пандемії вірус підтвердили у 159 702 українців.

Загалом померло від хвороби 3 264 людини, одужати вдалося 69 543 громадянам країни.

Фото: Dreamstime

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