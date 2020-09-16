16 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 162 660 українців, за добу – 2 958 нових випадків.
Померло від вірусу 3 340 осіб, за добу – 76 громадян.
Одужати вдалося 72 234 пацієнтам, за добу – 1 514.
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Загалом в Україні провели майже 2 млн тестувань методом ПЛР.
Найскладніша ситуація з коронавірусом у Львівській (17 430 випадків), Харківській (13 432 випадки) і Чернівецькій (12 493 випадки) областях.
Коронавірус у регіонах країни
- У Вінницькій області – 4 976 (+89);
- У Волинській області – 6 504 (+76);
- У Дніпропетровській області – 3 539 (+109);
- У Донецька області – 2 180 (+26);
- У Житомирській області – 4 543 (+73);
- У Закарпатській області – 8 829 (+73);
- У Запорізькій області – 2 591 (+88);
- В Івано-Франківській області – 11 677 (+167);
- У Кіровоградській області – 934 (+5);
- У Київській області – 7 207 (+128);
- У Львівській області – 17 430 (+187);
- У Луганській області – 653 (+33);
- У Миколаївській області – 2 171 (+57);
- В Одеській області – 10 277 (+284);
- У Полтавській області – 1 307 (+54);
- У Рівненській області – 10 707 (+72);
- У Сумській області – 2 640 (+87);
- У Тернопільській області – 10 004 (+380);
- У Харківській області – 13 432 (+272);
- У Херсонській області – 702 (+41);
- У Хмельницькій області – 4 133 (+75);
- У Чернівецькій області – 12 493 (+99);
- У Черкаській області – 2 739 (+51);
- У Чернігівській області – 2 922 (+76).
Міста, де люди ретельно дотримуються самоізоляції
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус 15 вересня
За статистикою коронавірусу в Україні 15 вересня, в країні фіксувалося різке зростання кількості хворих на Covid-19, за добу – 2 905 нових випадків.
За час пандемії вірус підтвердили у 159 702 українців.
Загалом померло від хвороби 3 264 людини, одужати вдалося 69 543 громадянам країни.