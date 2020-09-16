16 вересня коронавірус в Україні підтвердили у 162 660 українців, за добу – 2 958 нових випадків.

Померло від вірусу 3 340 осіб, за добу – 76 громадян.

Одужати вдалося 72 234 пацієнтам, за добу – 1 514.

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Загалом в Україні провели майже 2 млн тестувань методом ПЛР.

Найскладніша ситуація з коронавірусом у Львівській (17 430 випадків), Харківській (13 432 випадки) і Чернівецькій (12 493 випадки) областях.

Коронавірус у регіонах країни

У Вінницькій області – 4 976 (+89);

У Волинській області – 6 504 (+76);

У Дніпропетровській області – 3 539 (+109);

У Донецька області – 2 180 (+26);

У Житомирській області – 4 543 (+73);

У Закарпатській області – 8 829 (+73);

У Запорізькій області – 2 591 (+88);

В Івано-Франківській області – 11 677 (+167);

У Кіровоградській області – 934 (+5);

У Київській області – 7 207 (+128);

У Львівській області – 17 430 (+187);

У Луганській області – 653 (+33);

У Миколаївській області – 2 171 (+57);

В Одеській області – 10 277 (+284);

У Полтавській області – 1 307 (+54);

У Рівненській області – 10 707 (+72);

У Сумській області – 2 640 (+87);

У Тернопільській області – 10 004 (+380);

У Харківській області – 13 432 (+272);

У Херсонській області – 702 (+41);

У Хмельницькій області – 4 133 (+75);

У Чернівецькій області – 12 493 (+99);

У Черкаській області – 2 739 (+51);

У Чернігівській області – 2 922 (+76).

Міста, де люди ретельно дотримуються самоізоляції

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус 15 вересня

За статистикою коронавірусу в Україні 15 вересня, в країні фіксувалося різке зростання кількості хворих на Covid-19, за добу – 2 905 нових випадків.

За час пандемії вірус підтвердили у 159 702 українців.

Загалом померло від хвороби 3 264 людини, одужати вдалося 69 543 громадянам країни.