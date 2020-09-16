Під час операції з приватизації готелю Дніпро, український банк Січ кредитував його покупця. Про це йдеться в повідомленнях фінансових установ, опублікованих в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Покупцем держмайна виступило ТОВ Смартленд. Сума кредиту не розкривається, проте відомо, що вона буде становити менше 50% від вартості самого банку.

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Нагадаємо, що банк Січ був заснований в 2011 році. Станом на 1 липня 2020 року розміром загальних активів банк Січ займав 36-е місце серед чинних в країні банків. Його вартість оцінюється в 1 941 млрд грн.

Також нагадаємо, що операція з продажу готелю Дніпро визнана найуспішнішим прикладом приватизації державного майна. На торгах сума в кілька разів перевищила початкову вартість готелю і склала 1,1 мільярда гривень. Угода була визнана законною усіма відповідними державними відомствами, а виручені кошти переведені до держбюджету України.

Після приватизації окрім звичних для туристів речей, в готелі Дніпро також створять номери для професійних кіберспортсменів, тренувальні зони, зали для гравців та ін.

Джерело: kp.ua