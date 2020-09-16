На модернізованих потужностях автомобільного гіганта – Запорізького автомобільного заводу будуть виробляти презентабельний купе-кросовер Renault Arkana. Чорна смуга українського автопрому позаду – у Запоріжжі заявляють, що готові нарощувати обсяги виробництва за гарантованої європейської якості.

Renault Arkana – кросовер 2019 року від компанії Renault. Автомобіль очікують на українському ринку, оскільки за досить доступною ціною автолюбителі зможуть отримати максимально сучасну машину зі свіжим дизайном, економічними двигунами та повним приводом у старшій комплектації. Спеціально для українських доріг Renault Arkana має відмінний кліренс у 205 мм, сталевий захист двигуна, посилені амортизатори та великий багажник.

На ЗАЗ впевнені в комерційному успіху новинки, оскільки автомобіль надає власнику максимум сучасних опцій. Щоб відповідати високим вимогам Groupe Renault, у Запоріжжі провели масштабну модернізацію виробничих потужностей заводу та впровадили систему контролю якості виробництва Alliance Production Way (APW), відповідно до якої автомобілі групи Groupe Renault виробляються у всьому світі.

Renault Arkana – це французький претендент на ідеальний сімейний автомобіль за доступною ціною. Кросовер створений на модернізованій платформі В0, знайомій нам з Renault Duster. На українському ринку Renault Arkana оснащується абсолютно новим турбодвигуном TCe150 з об’ємом 1,33 л турбо (150 л. с., крутний момент – 250 Nm) і бензиновим атмосферним двигуном SCe114, об’ємом 1,6 л (потужність 114 к. с., крутний момент – 156 Nm).























Гарні новини від ЗАЗ: презентабельний кросовер Renault Arkana вироблятимуть в Запоріжжі / 6 фотографий

У парі з ними пропонуватиметься механічна трансмісія або варіатор. Повний привід буде доступний як з механічною коробкою перемикання передач, так і з варіатором. Виробник заявляє про досить скромну витрату палива: на трасі – 6,1 л на 100 км, у режимі міських пробок – 9,1 л на 100 км. Автомобіль здатний розганятися до 100 км/год за 10,5 с.

Серед приємних опцій – підігрів керма, передніх і задніх сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль, камери кругового огляду, аудіосистема Bose з вісьмома динаміками та сабвуфером. Кросовер доступний з картою-ключем з дистанційним запуском. Ціна новинки стартує від 467,9 тис. грн.

Виробництво Renault Arkana – перший проект такого рівня в Україні після тривалої перерви. У Запорізького автомобілебудівного заводу багаторічний досвід роботи з такими гігантами галузі, як Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. На ЗАЗ вважають, що партнерство з Groupe Renault відкриває новий етап в українському автомобілебудуванні. На підприємстві пишаються тим, що саме ЗАЗ став партнером провідного світового автовиробника.

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– Сьогодні підприємство має у своєму розпорядженні всі технічні можливості, щоб забезпечити високі стандарти якості автомобілів Renault і їх відповідність очікуванням автолюбителів в Україні. Віримо, що новий позашляховик Renault Arkana, виготовлений в Україні, виправдає очікування автомобілістів і буде користуватися великою популярністю. Ми розглядаємо запуск виробництва моделей Renault як початок відродження українського автомобілебудування – стратегічної галузі, яка забезпечує надходження до бюджетів усіх рівнів та створює робочі місця, – коментує подію голова правління ПАТ ЗАЗ Микола Євдокименко.

ПАТ Запорізький автомобілебудівний завод – найбільший виробник легкових автомобілів. Підприємство також має досвід виробництва легкої комерційної техніки та вантажних автомобілів, автобусів малого і середнього класу. За два десятиліття з конвеєра підприємства зійшло понад 1 млн одиниць автомобільної техніки.

Groupe Renault займається виробництвом автомобілів з 1898 року і представлена ​​на ринках 134 країн. У 2019 група реалізувала 3,8 млн автомобілів. Володіє брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine. З 2017 року Groupe Renault – мажоритарний акціонер АВТОВАЗ і власник бренду LADA. Також компанія є частиною Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance.

До речі, команда Renault DP World F1 офіційно підтвердила інформацію щодо повернення у Формулу-1 іспанського пілота Фернандо Алонсо.

Джерело: Delo.ua