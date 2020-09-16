Горбаля призначили до складу Ради Нацбанку

Верховна Рада ввела у Раду Національного банку України екс-депутата та колишнього співвласника Укргазбанку Василя Горбаля.

За його призначення проголосувало 249 народних депутатів на засіданні 16 вересня.

– Ця людина гідно представлятиме ВР у Раді НБУ й дасть можливість розвиватися цій незалежній установі в тому напрямі, на який ми всі сподіваємося, – сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Чотири кандидати подали заявки для участі в конкурсі на відповідну посаду, але після спілкування з кожним із них, але профільний комітет більшістю голосів рекомендував Горбаля.

Мораторій на стягнення прострочених валютних кредитів

297 нардепів підтримали пропозицію президента України Володимира Зеленського про продовження мораторію на заборону на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами. Засідання відбулось 16 вересня.

Законопроектом №3640, мораторій продовжили на шість місяців.

В Україні 13 тис. людей взяли такі кредити. 95% з них не виплачені.