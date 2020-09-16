Кабінет міністрів України підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області Нові Яриловичі, де перебувають паламники-хасиди.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що такі обмежувальні заходи запровадили через поширення коронавірусної хвороби.

Водночас у МВС зазначили, що наразі хасиди, які перебувають на пункті пропуску Нові Яриловичі, не полишають спроб потрапити в Україну. Однак вони забезпечені продуктами харчування та медикаментами.

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Хасиди на білорусько-українському кордоні

Станом на ранок середи близько тисячі хасидів намагалися потрапити в Україну через держкордон з Білоруссю Нові Яриловичі в Чернігівській області.

Щороку вони їдуть в Умань на святкування іудейського нового року Рош-ха-Шана. Однак цьогоріч через пандемію коронавірусу Україна заборонила в’їзд іноземцям до 28 вересня.