Станом на 16 вересня у Києві виявили 356 нових хворих на Covid-19.
Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 18 070.
За час пандемії від вірусу помер 291 киянин, за добу – вісім людей. Одужати вдалося 5 519 мешканцям Києва, за добу – 134 пацієнтам.
Хто захворів за добу:
- 184 жінки – від 18 до 76 років;
- 139 чоловіків – від 18 до 83 рокiв;
- 15 дівчаток – від 2 до 15 років;
- 18 хлопчиків – від 1 до 16 років.
До лікарень столиці потрапили 38 пацієнтів, решта – лікується вдома.
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Найбільше нових випадків захворювання виявили у:
- Дарницькому районі – 74;
- Дніпровському районі – 66;
- Деснянському районі – 45.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.