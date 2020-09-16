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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 16 вересня у Києві виявили 356 нових хворих на Covid-19.

Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 18 070.

За час пандемії від вірусу помер 291 киянин, за добу – вісім людей. Одужати вдалося 5 519 мешканцям Києва, за добу – 134 пацієнтам.

Хто захворів за добу:

  • 184 жінки – від 18 до 76 років;
  • 139 чоловіків – від 18 до 83 рокiв;
  • 15 дівчаток – від 2 до 15 років;
  • 18 хлопчиків – від 1 до 16 років.

До лікарень столиці потрапили 38 пацієнтів, решта – лікується вдома.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше нових випадків захворювання виявили у:

  • Дарницькому районі – 74;
  • Дніпровському районі – 66;
  • Деснянському районі – 45.

коронавірус у києві 16 вересня

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Що запрацює з 23 травня у Києві Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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