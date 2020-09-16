Станом на 16 вересня у Києві виявили 356 нових хворих на Covid-19.

Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 18 070.

За час пандемії від вірусу помер 291 киянин, за добу – вісім людей. Одужати вдалося 5 519 мешканцям Києва, за добу – 134 пацієнтам.

Хто захворів за добу:

184 жінки – від 18 до 76 років;

139 чоловіків – від 18 до 83 рокiв;

15 дівчаток – від 2 до 15 років;

18 хлопчиків – від 1 до 16 років.

До лікарень столиці потрапили 38 пацієнтів, решта – лікується вдома.

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Найбільше нових випадків захворювання виявили у:

Дарницькому районі – 74;

Дніпровському районі – 66;

Деснянському районі – 45.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: