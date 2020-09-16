Авіакомпанія МАУ пропонує пасажирам після припинення обмежень для іноземців з 1 жовтня низку стикувальних рейсів, а також додає нові рейси.

Зокрема, запускаються нові міжнародні рейси:

Київ – Брюссель – Київ,

Київ – Дюссельдорф – Київ,

Київ – Лондон – Київ,

Київ – Прага – Київ,

Київ – Баку – Київ.

Крім того, МАУ пропонує стикувальні рейси через Київ з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги в Дубай, Каїр, Баку, Єреван, Стамбул, Тель-Авів.

З Дубая, Каїра, Баку, Єревану через Київ – в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Мілан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Тель-Авів, Стамбул.

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З Тель-Авіва і Стамбула через Київ – в Амстердам, Лондон, Париж, Брюссель, Мілан, Дюссельдорф, Мюнхен, Прагу, Амстердам, Дубай, Єреван, Баку.

Крім цього, авіакомпанія пропонує варіанти стикувань через Київ власними або партнерськими рейсами Україною.

Зокрема, з Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Мілана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Тель-Авіва і Стамбула пропонуються рейси через Київ до Харкова, Львова, Херсон, Одесу, Дніпро, з Дубая, Каїра, Баку, Єревану – через Київ в Харків, Львів, Одесу, Дніпро.

До кінці серпня МАУ скасувала рейси на восьми напрямах, а також скоротила їхню частоту на семи напрямках.

Таке рішення компанія ухвалила у зв’язку з обмеженням в’їзду іноземців в Україну, оскільки в сумі загального поточного пасажиропотоку МАУ відсоток перевезених іноземців становить близько 60%.