Опалювальний сезон у Києві в 2020 році може розпочатися дочасно, оскільки усі тепломережі пройшли технічну підготовку та готові до початку роботи.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що технічно місто вже готове до пуску тепла в мережу.

– Фахівці комунального підприємства Київтеплоенерго здійснили перевірку котелень та теплопунктів. Усунули 6,5 тис. пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань. Підкреслю, що саме якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути багатьох аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене, – сказав Кличко.

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Очільник міста каже, що Київ готовий надати необхідну допомогу ОСББ та іншим житловим об’єднанням, щоб вони змогли вчасно вступити в опалювальний сезон.

– Закликаю всі ці об’єднання перевірити наявність заборгованості за тепло. Тобто зробити все необхідне, аби потім не здійснювати роботи в авральному режимі, коли на вулиці буде мінусова температура, – додав Кличко.

Початок опалювального сезону

Опалювальний сезон в Україні щороку розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8ºС.