Фактично з перших хвилин дороги видно наслідки квітневої пожежі – найбільшої за всю історію Чорнобильського заповідника. Обвуглені дерева на 66 тис. га навкруги. Це майже чверть всієї зони відчуження. Разом з лісом вогонь поглинув десять покинутих селищ, унікальну архітектурну спадщину Полісся.

Радіацію розкидало плямами, дозиметр місцями показує перевищення норми в 20 разів.

Вогонь зупинили в кількох кілометрах від ЧАЕС, та, за словами фахівців, навіть при найгіршому сценарії, новий саркофаг би не загорівся, оскільки оточений кількома сотнями квадратних метрів суцільного бетону.

Тим не менш, вогонь торкнувся сумнозвісного рудого лісу. Керівник радіологічного центру Чорнобиля показав на карті забруднені радіацією ділянки, які горіли найбільше.

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По всій зоні відчуження розташовані 39 датчиків радіаційного забруднення, які сигналізують у пункт спостереження. За даними співробітники складають радіаційний прогноз. Коли у квітні вирувала пожежа, саме ця система допомогла пожежним уникнути переопромінення.

Водночас у зоні активно випробовують нові засоби виявлення вогню. Днями протестували безпілотник, що оглядатиме ліси з висоти, а також телевізорну систему, яка здатна фіксувати пожежу на відстані до 5 км. Та чи дає це гарантії, що лихо не повториться? Ймовірність того, що наступна пожежа років після 7-8 відбудеться, є.

Не обійшлось без наслідків в зоні відчуження і для туризму. Торік Чорнобиль відвідали рекордні 124 тис. туристів, 80 % з яких іноземці. Чималу роль у цьому зіграв відомий серіал.

Тур у Чорнобиль коштує в середньому 1 200 грн.

Та сьогодні місто-привид поступово розчиняється в історії. Будинки руйнуються, а деякі вулиці вже взагалі не відрізниш від лісу. Легендарне місто гине не лише від часу, цьому сприяють ще й вандали, які, здебільшого, опиняються у зоні нелегально.

Останнім часом Чорнобиль все більше перетворюється на бренд. Як туристичний, так і науковий. Тут роблять дослідження, будують сонячні батареї та планують встановлювати промислові об’єкти.

Аварію на Чорнобильській атомній станції вважають найбільш масштабною техногенною катастрофою людства. Історія Чорнобиля – це не тільки екологічна трагедія, це історія ліквідаторів, які поклали своє здоров’я, намагаючись уберегти світ від наслідків катастрофи, та історія людей, які змушені були покинути свої домівки на три дні, а в підсумку ніколи туди не повернулись.

Чорнобильська станція виробляла десяту частину електроенергії України. У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року о 1.23 на 4 енергоблоці Чорнобильської станції стався вибух, який повністю зруйнував реактор.

Під час планового відключення реактора на 20 секунд різко стрибнула напруга, що призвело до теплового вибуху. Радіаційний викид був у 300 разів потужніший за скинуту на Хіросіму бомба.