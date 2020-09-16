Третина українців боїться захворіти на коронавірус – опитування

45% українців вважають, що заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, є оптимальними.

23% вважають їх надто м’якими, а 18% – навпаки надто жорсткими, йдеться у соцопитуванні Рейтингу.

У компанії підмітили, що від квітня зростає кількість тих, хто вважає, що заходи боротьби з епідемією є надто м’якими. Водночас зростає кількість тих хто вважає заходи надто жорсткими.

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61% оцінюючи ризики від епідемії говорять, що бояться більше економічних наслідків цієї кризи, аніж захворювання.

29% українців більше бояться захворіти на Covid-19.

В опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 року.

Українці бояться бідності

За час карантину українці стали менше боятися зараження коронавірусом, але збільшився страх бідності. Про це свідчать дані онлайн-опитування платформи Gradus, проведеного 2 вересня.

Таке співвідношення соціологи пояснюють тим, що Covid-19 перестав бути чимось міфічним. У третини респондентів серед знайомих або близьких є люди, які перехворіли.

Джерело: Рейтинг