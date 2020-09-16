Засідання Верховної Ради традиційно розпочнеться о 10.00. До 16.00 нардепи працюватимуть у сесійній залі, а потім – у комітетах, фракціях і групах.

У порядку денному передбачений як розгляд законів у першому і другому читанні, так і низка документів, які потребують ратифікації.

Серед інших важливих законів, у першому читанні розглянуть проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

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У другому читання нардепи розглянуть законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, а також внесення змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками.

Верховна Рада ІХ скликання повернулася з канікул і відкрила четверту сесію 1 вересня. Згідно з календарним планом, парламент працюватиме у режимі пленарних засідань 10 тижнів.

Попри часті чутки про можливий розпуск Ради, спікер Дмитро Разумков вважає, що парламент ІХ скликання допрацює до кінця своєї каденції.

За його словами, наразі немає законних підстав для дострокового припинення повноважень.