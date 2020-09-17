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Факти / Україна

3 584 – за добу: в Україні новий антирекорд коронавірусу

3 584 нових випадки за добу. Така статистика поширення коронавірусу в Україні станом на 17 вересня.

Загальна кількість інфікованих сягнула 166 244.

З них за день померли 60, а з початку епідемії – 3 400 пацієнтів.

Водночас одужали загалом 73 913 людей, а за добу – 1 589 українців.

В Україні нині 88 931 активний хворий з Covid-19.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найскладніша ситуація у Харківській області, де за день тестування підтвердило вірус у 483 людей, у Тернопільській області – 390, у Києві – 379, в Одеській області – 325.

Регіони, де найкраще дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус 16 вересня

За вчорашній день, 16 вересня, в Україні тестування підтвердило коронавірус у 2 958 людей, а загалом інфіковані 162 660 українців.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Тернопільській області (380), у Києві (356), в Одеській (284) та Харківській областях (272).

Внаслідок ускладнень від Covid-19 померли за день 76 пацієнтів, водночас одужали 1 514.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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