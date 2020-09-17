6,7 млн українців дізнаються про Covid-19 від МОЗ та Інституту когнітивного моделювання – Google

Оголошення Міністерства охорони здоров’я щодо небезпеки коронавірусної хвороби демонструвалися в інтернеті найбільше серед усіх інших інформаційних ресурсів.

Про це повідомляється у презентації, яку надіслала компанія Google. Комунікаційну підтримку МОЗ у період пандемії здійснює команда Інституту когнітивного моделювання.

Із квітня інформаційні повідомлення від МОЗ щодо коронавірусу демонструвалися у 92% випадків у запитах користувачів. Вони охопили потреби 6,7 млн українців.

– Інформування населення щодо загроз Covid-19 було одним із пріоритетних у міністерстві та головним завдання для Інституту когнітивного моделювання. Завдяки цьому українці щоденно дізнавалися про те, як убезпечити себе від інфікування коронавірусом, як проявляється хвороба та читали актуальну статистику за регіонами, – зазначив засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко.

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Найпопулярнішими запитами користувачів в інтернеті стали ковід 19, ковід україна та статистика ковіду в Україні.

Також повідомлення МОЗ обирали під час пошуків інформації щодо симптомів коронавірусної хвороби та ситуації з Covid-19 у регіонах.