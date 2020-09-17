Батьки зможуть вибирати грошову допомогу або пакет малюка – Мінсоцполітики

В Україні батьки зможуть приймати на вибір монетизувати допомогу або пакет малюка.
Про це заявив заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов.
За його словами, в майбутньому батьки зможуть вибирати в онлайн режимі пакет малюка або прийняти монетизувати допомогу на карту.
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Однак в Слузі народу заявляли, що ідея з монетизацією пакета малюка не виправдала себе. За словами Лебедцова, має пройти якийсь час, щоб це зрозуміти.
Також заступник міністра припустив, що в Україні можуть діяти дві програми: пакет малюка і фінансова підтримка на карту.
Створення інтернет-платформи для монетизації пакета малюка буде ініційовано Мінсоцполітики України.
До речі, кошти, які отримали малозабезпечені родини та одинокі матері в період карантину, залишаться у них, попри проведені перерахунки.