На лікуванні в Німеччині в клініці Шаріте міського голови Харкова Геннадія Кернеса наполягли його близькі.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко.

– Сам Кернес не хотів залишати Україну і їхати на лікування до Німеччини, але під тиском близьких і родичів він на це погодився, – сказав Сидоренко на брифінгу.

За його словами, таке рішення ухвалили після погіршення стану Кернеса у вівторок.

– У вівторок стан здоров’я погіршився. Ми це визнаємо. Але наполягаємо на тому, що всі розмови, всі чутки і плітки про кому, набряк мозку та інсульт – не більше ніж фейки, які запускаються спеціально. Погіршення лікарі пов’язує з пораненням, яке Геннадій Кернес отримала 28 квітня 2014 року… Covid-19, на жаль, спровокував не тільки запалення легенів, а й загострення наслідків того пострілу, – сказав Сидоренко.

Він стверджує, що загрози життю Кернеса немає, хоча його стан залишається стабільно важким.

– Переліт на літаку Геннадій Кернес переніс абсолютно нормально, що може свідчити про те, що стан його здоров’я не такий поганий, як стверджують деякі “доброзичливі” паблік, інакше б лікарі не погодилися на його транспортування … Наскільки я розумію, зараз життю Кернеса нічого не загрожує, – сказав Сидоренко.

Він повідомив, що лікування оплачує сам Кернес, але не зміг точно відповісти на запитання, хто оплачував переліт, припустивши, що це зробили родичі.

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За його словами Сидоренко, лікування Кернеса за кордоном не вплине на плани по його висунення на пост міського голови.

– У блоку Кернеса Успішний Харків немає іншого кандидата крім Геннадія Адольфовича, – сказав Сидоренко.

Він також нагадав, що відповідно до законодавства, кандидат, який балотується від партії, не зобов’язаний подавати документи на реєстрацію особисто – це може зробити уповноважений представник політсили.

Хвороба Кернеса

16 вересня, близько 21.50, літак з Кернесом на борту вилетів з Харкова до Берліна.

У Кернеса підтвердили коронавірус і двостороннє запалення легенів. 10 вересня, його госпіталізували в 17-у міську лікарню Харкова.

На початку вересня почала з’являтися інформація, що Кернес захворів на коронавірус.