Хасиди-паломники на кордоні влаштували імпровізований концерт, під час якого заспівали гімн України.

Хасиди вбралися в національні костюми, а також співали як українські, так і єврейські пісні. Після чого кілька разів проскандували Слава Україні!

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До слова, паломники, які прямують до Умані на святкування єврейського Нового року, не стали звинувачувати в ситуації, що склалися, владу України. За їх словами, вони розуміють, що незручності сталися через пандемію коронавірусу.

Щороку тисячі паломників-хасидів приїжджають до Умані на святкування іудейського нового року Рош ха-Шана, який цьогоріч відбудеться 18-20 вересня.

Однак через пандемію коронавірусу і погіршення епідситуації в Україні Кабмін заборонив іноземцям перетинати кордон. Через це паломники застрягли на кордоні.

16 вересня Кабінет міністрів України підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області Нові Яриловичі, де перебувають паломники-хасиди.