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Факти / Україна

Поріг захворюваності для червоних зон подвоєно – як працюватимуть нові правила

Український уряд підвищив поріг захворюваності для червоних зон. Таке рішення було ухвалено через швидке зростання захворюваності у країні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, Кабмін затвердив правки у карантинній постанові №641, проте вони ще не були опубліковані.

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Раніше, щоб віднести район або місто з населенням понад 70 тис. осіб поріг повинен був становити 240 хворих на 100 тис. за останні 14 днів і 160 – для менших районів і міст.

У такий спосіб в Україні запроваджується динамічний поріг рівня захворюваності.

Регіон до червоної зони будуть відносити лише, коли там буде кількість хворих за останні 14 днів на 100 тис. населення вп’ятеро більша, ніж у середньому в Україні.

Згідно з даними МОЗ, середній рівень захворюваності в Україні за останні 14 днів становить 99,8 осіб на 100 тис. населення, а це означає, що поріг для віднесення території до червоної зони зростає майже до 500 осіб на 100 тис. населення.

16 вересня Кабмін дозволив роботу шкіл і дитячих садів у червоній зоні карантину, проте є певні обмеження.

У всіх зонах заборонено відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляцію відправлять понад 50% класів.

Фото: Dreamstime

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