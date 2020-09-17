Ляшко перелічив міста, де найбільше госпіталізовано хворих з Covid-19

Найбільше госпіталізованих хворих з Covid-19 у Києві, Львові та Харкові.

У Харківській області лікарні заповнені на 50%, заявив в ефірі одного з телеканалів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

У самому Харкові заповненість ліжок становить до 90%, а в області завантаженість районної лікарні може становити 10-15%.

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Останні три тижні статистика стабілізувалася, проте на дуже високому рівні. За тиждень, число становить близько 2 900 госпіталізацій, пояснив Ляшко.

Він зазначив, що нині в Україні кількість лікарняних ліжок достатньо.

Статистика коронавірусу 17 вересня

Статистика поширення коронавірусу в Україні станом на 17 вересня свідчить про суттєве зростання кількості випадків Covid-19. За добу зафіксували 3 584 нових випадки. 16 вересня цей показник становив 2 958 випадків.

Загальна кількість інфікованих сягнула 166 244 осіб. За день померло 60 українців, водночас одужало 1 589 людей.