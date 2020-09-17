Нині важливо відновити пам’ять про Голокост – учасники Kyiv Jewish Forum

Нині важливо вшановувати пам’ять всі загиблих під час Голокосту, а також створити меморіал і музей у Бабиному Яру.

Про це заявив голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський на Київському єврейському форумі (Kyiv Jewish Forum).

– Ми повинні зробити все, щоб відновити пам’ять про кожну людину. Україна показує Європі і світові, як важливо відновити пам’ять про Голокост, – заявив Натан Щаранський.

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На думку учасників Київського єврейського форуму, це сприятиме вихованню толерантності у суспільстві, адже проблема антисемітизму і досі залишається актуальною.

Нині проект майбутніх меморіалу і музею підтримують міжнародні донори, а також українська влада і міжнародна єврейська громада.

Київський єврейський форум

Напередодні на Київському єврейському форумі обговорили створення меморіалу Голокосту Бабин Яр.

У ньому взяли участь член наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, колишній президент Польщі Александр Квасьнєвський, міський голова Києва Віталій Кличко та художній керівник Меморіального центру Ілля Хржановський.

Під час дискусії вкотре наголосили на необхідності побудови меморіалу.

Джерело: Київський єврейський форум 2020

Фото: Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр