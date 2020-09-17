Темпи розвитку Сінгапуру нам тільки сняться: Малюська про складнощі роботи у Мін’юсті

Міністр юстиції Денис Малюська зайняв свою посаду 29 серпня 2019 року, ставши чиновником в уряді Олексія Гончарука. Після розпуску Кабміну він залишився профільним міністром вже в уряді Дениса Шмигаля.

В ексклюзивному інтерв’ю для Фактів ICTV очільник Мін’юсту розповів про свою роботу при різних прем’єрах та принципи, якими він керується на посаді.

– Ситуація з двома урядами є принципово різною. Перед першим урядом стояло завдання на швидке та радикальне економічне зростання, а от поточний уряд повністю поглинутий темою пандемії коронавірусу. Він повинен втримати економіку та пройти кризу з якомога меншими втратами, тому фокус не на радикальні реформи, а на медицині, – пояснює міністр.

На питання, чи комфортно урядовцеві з новою командою, він відповідає ствердно – так.

– У мене є своя ділянка роботи і вона не змінилася. Від початку роботи мені ніхто не заважав, тому умови роботи для мене комфортні, – каже Малюська.

Ситуації трапляються різні, іноді буває дуже важко, каже міністр. Однак він не вважає за потрібне виходити за рамки своїх повноважень, аби стати впливом та вирішувати питання “одним дзвінком”.

– У мене звісно є інструменти впливу, але вони роблять міністра впливовим тільки, якщо ними зловживати. Ми ж рухаємось у межах закону, тому просто виконуємо свої обов’язки, – наголосив політик.

Серед своїх здобутків на посаді Малюська називає зупинку системного рейдерства в Україні, запуск реформи в’язниць та велику цифровізацію.

– Також ми запустили новий єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб, чого попередники не змогли реалізувати упродовж 9 років, – зазначив міністр.

Загалом політик каже, що у відомстві діджиталізували увесь документообіг та продовжують цим займатися, за рахунок цього Міністерством зазнало дуже якісних змін.

Також Денис Малюська розповів, що трохи втомився, адже вже 2,5 роки не був у відпустці.

– Втома є. Безумовно іноді хочеться хоч трохи відпочити, я уже більше двох років, навіть 2,5 не був у відпустці – це складно, але ти адаптуєшся.

Щодо зарплат чиновникам свою думку не змінив і впевнений, що винагорода за роботу повинна бути вищою, бо набираючи кадри держава не може конкурувати із приватними компаніями, тому уряд втрачає дуже професійних фахівців.

– Для того, щоб країну реформувати радикально та швидко рухатись, потрібні розумні і талановиті особистості, але ми не можемо собі цього дозволити і не можемо встановити адекватну заробітну плату. Працюємо як є: приватний сектор відбирає найкращі наші таланти і вонийдуть з Міністерства. Відповідно нам дуже складно показувати якісну та швидку роботу, не маючи для цього інструментів, хоча хороша зарплата дозволила б нам економити бюджетні кошти. Бо у складних ситуаціях ми користуємося послугами зовнішніх юридичних радників.

Міністр впевнений, що бюджетні кошти можна було б зекономити, якщо б юристи з міжнародного права працювали у відомстві.

– Якби ми могли найняти в Міністерство юристів, які знаються в міжнародних арбітражах і можуть вести справи у Стокгольмі, Лондоні та Штатах самостійно, це б зекономило наші витрати. Але для цього потрібно встановити ринкові заробітні плати, чого ми не можемо зробити, тому темпи розвитку Сінгапуру нам тільки сняться.

Суркіси проти Приватбанку

Щодо справи Суркісів та Приватбанку політик запевняв, що упродовж року держава нічого не платитиме, бо тривають судові процеси.

– Якщо Суркіси хочуть вирішити це питання належним шляхом, то їм потрібно йти цивілізованим шляхом – подавати нормальну позовну заяву та розглядати її в суді першої інстанції та ухвалювати законне рішення, – зазначив Малюська кажучи, що дійсний стан речей з ухвалою Печерського суду це безлад.

Верховний суд вчасно заблокував це рішення, бо наслідки були б жахливими, каже міністр. Йдеться не тільки про відтік 10 млрд грн з України, а й про те, що це відкрило б “ящик Пандори”.

– Судді зрозуміли б, що так можна – проводити усе без розгляду справи по суті і ми отримали б хвилю подібних рішеня. Для нас зараз важливо довести до кінця дисциплінарне провадження щодо судді Вовка до фінального результату (дисциплінарна санкція). Тільки такі покарання абсурдних рішень зможуть змінити судову сиситему, – запевняє Малюська.

Справа Суркісів

2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів проти Приватбанку.

Йдеться про позов компаній сім’ї Суркісів про зобов’язання Приватбанку обслуговувати їх депозити, розміщені в 2012—2014 роках на рахунках кіпрської філії банку.

Тепер банк повинен повернути Суркісам $350 млн — а це майже 10 млрд грн.

Позов розглядав суддя Сергій Вовк.