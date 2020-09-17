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Факти / Україна / Суспільство

Укрпошта відправила у відпустки 20% співробітників, аби замінити ними хворих на Covid-19

Укрпошта відправила в примусову відпустку 20% штату для подальшої заміни ними хворих співробітників.

Про таку нову методику безперервної роботи заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, хворих на коронавірус співробітників замінюватимуть раніше відправленими людьми в примусову відпустку. Компанія планує відправити у відпустку 20% співробітників з кожного підрозділу.

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– Коли хтось захворіє в відділенні – ми відправляємо людей на тести і на карантин, якщо це потрібно, дезінфікуємо відділення і виводимо людей з відпустки, щоб вони працювали. І так по всіх об’єктах, – сказав Смілянський.

Він додав, що карантин ніяк не вплинув на роботу компанії, і всі отримували пенсії вчасно.

Через пандемію коронавірусу туристичний потік у світі за півроку скоротився на 65%. Загалом не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати $460 млрд для світового туристичного сектора.

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