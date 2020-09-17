Укрзалізниця відновлює рух Інтерсіті+ Київ-Харків. Потяг курсуватиме щодня з 25 вересня та зупинятиметься на станціях Дарниця, Миргород та Полтава Київська.

– Водночас звертаємо увагу пасажирів, що у зв’язку з плановими колійними роботами у період з 15 по 23 жовтня замість поїзда №724/723 Київ-Харків курсуватиме №720/719 Київ-Харків, – зазначили в Укрзалізниці.

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Потяг №720/719 відправлятиметься з Києва 15, 16, 18, 22 та 23 жовтня, з Харкова -16, 17, 19, 23 та 24 жовтня.

Укрзалізниця не продає квитки на 6 станціях

Через те, що низка регіонів потрапила до червоної зони карантину, Укрзалізниця з 14 вересня не продає квитки із залізничних станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1.

На цих станціях буде тільки висадка пасажирів.