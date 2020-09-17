В Україні скасували обов’язкову плату туристичного збору для переселенців. За законопроект №3103 проголосували 317 нардепів.

Закон передбачає звільнення від сплати збору внутрішньо переміщених осіб, які фактично мешкають у місцях проживання (наприклад, готелях).

У довідці про взяття на облік переселенця має бути інформація з адресою цих місць як місць проживання чи перебування.

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Туристичний збір – це плата, яка стягується з іноземців, громадян України та осіб без громадянства у місці, де вони зупинилися.

Раніше, відповідно до статті 268 Податкового кодексу, з переселенців стягували турзбір у місці, де вони зупинялися на ночівлю. Розмір ставки встановлювався органами об’єднаних територіальних громад, селищних, сільських чи міських рад.

Безкоштовне харчування для переселенців

У лютому цього року президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про безкоштовне харчування для дітей переселенців у навчальних закладах.

Сюди входять діти із малозабезпечених сімей, постраждалі внаслідок військових дій чи катастрофи у Чорнобилі, а також внутрішньо переміщені особи.