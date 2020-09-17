Юрченку вручили підозру – САП

Народному депутату Олександру Юрченко прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину.

17 вересня Юрченко був допитаний в якості підозрюваного. Однак антикорупційні органи проситимуть суд прийняти народного депутата під варту з можливістю внесення застави в розмірі 6,5 млн грн.

За інформацією САП, Юрченко попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі $13 тис. за внесення пропозицій до законопроекту.

А також надалі $200 тис. для підкупу народних депутатів-членів Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг за голосування за надані ним пропозиції.

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17 червня депутатська фракція політичної партії Слуга народу виключила зі свого складу народного депутата Олександра Юрченко.

Його підозрюють в тому, що він завдяки своїм повноваженням організував корупційну схему.

Іван Фіщенко, який є помічником народного депутата від Слуги народу Олександра Юрченка, вийшов з СІЗО. Він вніс встановлений судом заставу в розмірі 1 млн 552 грн 16 вересня.