Олександр Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Таку позицію висловили в Офісі президента.

Зокрема, у відомстві зазначили, що найбільше у поведінці нардепа обурює зухвалість у спілкуванні – його, а разом з ним і його помічника.

– Констатуємо, що з політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада – не місце для “плюшок”, – заявили в ОП.

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Враховуючи таку ситуацію, позиція Офісу президента свідчить про те, що жодного виправдання діям нардепа бути не може.

– Національне антикорупційне бюро України зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився, – додали у відомстві.

Підозра Юрченку

Детективи НАБУ та прокурори САП встановили, що народний депутат Олександр Юрченко завдяки своїм повноваження організував корупційну схему.

Зокрема, влітку 2020 року НАБУ отримало інформацію про те, що організовано злочинну групу, учасники якої отримають неправомірну вигоду за використання своїх депутатських повноважень.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Олександу Юрченку, після того, як Офіс генпрокурора і САП вивчили усі матеріали справи.