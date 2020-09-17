Закон про дистанційну торгівлю ліками буде сприяти зниженню цін – Сергій Кузьміних

У четвер, 17 вересня 2020 року, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект №3615-1 Про внесення змін до статті 19 закону України Про лікарські засоби щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

За словами одного з основних авторів закону, голови підкомітету з питань фармацевтики і фармацевтичної діяльності ВРУ Сергія Кузьміних, закон буде сприяти розвитку здорової конкуренції на фармацевтичному ринку, що призведе до зниження цін на ліки.

– Крім того, на мій погляд, закон сприятиме зменшенню випадків самолікування серед населення, – сказав Кузьміних.

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Він нагадав, що завдяки закону в Україні будуть створені сприятливі умови для доступності лікарських засобів для тяжкохворих, маломобільних пацієнтів і людей похилого віку, а також хворих людей в найбільш віддалених куточках України.

Кузьміних зазначив також, що закон покликаний забезпечити захист споживачів від небезпечних, неефективних та неякісних препаратів, зробити ліки дешевшими за рахунок конкуренції, гармонізувати українське законодавство з правовими нормами ЄС.

Ухвалення документа, що дозволяє онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків, вітає і Олена Труш, СЕО компанії РЕДБІЗ Лабораторія медичного бізнесу, член Координаційної ради Українського Медичного Експертного Співтовариства.

– Схвалення законопроекту №3615-1 – важливий крок на шляху забезпечення доступності ліків та засобів медичного призначення, що особливо актуально в період пандемії COVID-19. Крім того, він дає можливість працювати всім операторам ринку в єдиних, зрозумілих і прозорих умовах, з максимальним дотриманням прав та інтересів споживачів. Для служб поштової доставки – це можливість послужити суспільству і поштовх до розвитку нового, соціально-важливого напрямку. Для регуляторних структур – це виклик: це відповідальність за створення і впровадження правил гри, а також ефективність систем контролю. Я рада, що держава і бізнес знайшли точки дотику і кожен українець в кінцевому підсумку зможе виграти від цивілізованого формату забезпечення якісними ліками і засобами медичного призначення, – каже Олена Труш.

У першому читанні Верховна Рада України затвердила законопроект 14 липня 2020 року. За цей час ініціатори провели публічне обговорення документа з представниками фармацевтичної галузі, онлайн-торгівлі, поштових операторів і кур’єрських служб, медичних працівників і волонтерських організацій. Переважна більшість підтримала законопроект, заявивши про масу переваг нововведення для населення країни, тяжкохворих пацієнтів медичних стаціонарів, бізнесу і держави.

Закон чітко регулює правовідносини в сфері дистанційної торгівлі безрецептурними препаратами. Зокрема, право продавати ліки онлайн отримають виключно ліцензовані аптеки, які на договірних умовах зможуть залучати до адресної доставки ліків третіх осіб – поштових операторів і кур’єрські служби. Останніх закон зобов’язує виконувати при транспортуванні рекомендації виробника щодо умов зберігання медикаментів.

Разом з тим, закон забороняє електронну роздрібну торгівлю сильнодіючими, нарковмісними лікарськими засобами та медикаментами, які відпускаються хворим за рецептами лікарів.

Нагадаємо, що режим дистанційної торгівлі та поштової доставки медичних препаратів в якості експерименту був введений постановою Кабінету міністрів України в березні 2020 року на період дії в країні карантину в умовах пандемії COVID-19. Експеримент себе виправдав, отримавши велику кількість відгуків від громадян і представників бізнесу.

В Україні зараз розробляють чотири препарати, які можуть допомогти в боротьбі з Covid-19 і прискорити процес лікування.