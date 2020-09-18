Курс валют НБУ на 18 вересня 2020 в Україні

Національний банк України на п’ятницю, 18 вересня, залишив незмінним курс гривні до долара.

Таким чином курс на сьогодні становить 28,11 грн/$1.

Також українська волюта здорожчала на 21 копійку відносно євро. Цей курс на 18 вересня складає 33,17 грн/€1.

Курс валют на 18 вересня:

$1 – 28,1127 грн;

€1 – 33,1744 грн;

1 польський злотий – 7,4388 грн;

10 російських рублів – 3,7406 грн.

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Прогноз курсу долара на кінець року

Наприкінці року можна буде розраховувати на курс гривні до долара близький до того, що встановлюється останнім часом.

Згідно з прогнозом Мінекономіки України, наприкінці 2020 року курс долар складатиме 28,3 грн/1$.