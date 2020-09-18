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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар завмер, а євро здешевшало: курс валют на 18 вересня

Національний банк України на п’ятницю, 18 вересня, залишив незмінним курс гривні до долара.

Таким чином курс на сьогодні становить 28,11 грн/$1.

Також українська волюта здорожчала на 21 копійку відносно євро. Цей курс на 18 вересня складає 33,17 грн/€1.

Курс валют на 18 вересня:

  • $1 – 28,1127 грн;
  • €1 – 33,1744 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4388 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7406 грн.

Читайте: Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року

Курс валют НБУ на 18 вересня 2020 в Україні

Прогноз курсу долара на кінець року

Наприкінці року можна буде розраховувати на курс гривні до долара близький до того, що встановлюється останнім часом.

Згідно з прогнозом Мінекономіки України, наприкінці 2020 року курс долар складатиме 28,3 грн/1$.

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