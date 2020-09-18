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Факти / Україна / Суспільство

Кількість випадків Covid-19 в Україні наблизилася до 170 тис., динаміка негативна

На 18 вересня коронавірус в Україні підтвердили ще у 3 228 людей.

З початку пандемії Covid-19 кількість інфікованих у країні сягнула 169 472.

За останню добу померли 68 українців, а загалом – 3 468 пацієнтів.

Впоратися з наслідками інфекції вдалося 75 486 хворим, за день одужали ще 1 573 українці.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Антилідери за кількістю нових випадків: Харківська (+349), Одеська (+322) та Тернопільська (+311) області, а також Київ, де захворіла ще 291 людина.

Коронавірус в регіонах:

  • Вінницька обл — 5 114 (+75)
  • Волинська обл — 6 689 (+96)
  • Дніпропетровська обл — 3 765 (+112)
  • Донецька обл — 2 313 (+41)
  • Житомирська обл — 4 774 (+118)
  • Закарпатська обл — 9 031 (+100)
  • Запорізька обл — 2748 (+75)
  • Івано-Франківська обл — 12 031 (+175)
  • Кіровоградська обл — 967 (+16)
  • м. Київ — 18 740 (+291)
  • Київська обл — 7 476 (+134)
  • Львівська обл — 17 869 (+205)
  • Луганська обл — 706 (+17)
  • Миколаївська обл — 2320 (+68)
  • Одеська обл — 10 924 (+322)
  • Полтавська обл — 1 390 (+27)
  • Рівненська обл — 10 917 (+120)
  • Сумська обл — 2 807 (+83)
  • Тернопільська обл — 10 705 (+311)
  • Харківська обл — 14 264 (+349)
  • Херсонська обл — 766 (+29)
  • Хмельницька обл — 4 339 (+141)
  • Чернівецька обл — 12 793 (+153)
  • Черкаська обл — 2 891 (+71)
  • Чернігівська обл — 3 133 (+99).

Карта коронавірусу в Україні 18 вересня

Як у регіонах дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 18,32%;
  • Київ – 17,85%;
  • Чернівці – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус 17 вересня

17 вересня в Україні був черговий антирекорд – 3 584 нових випадки Covid-19.

А загалом вчора було 166 244 інфікованих.

Внаслідок ускладнень за день померли 60 людей, водночас одужали 1 589 українців.

Джерело: РНБО

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