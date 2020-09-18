На 18 вересня коронавірус в Україні підтвердили ще у 3 228 людей.
З початку пандемії Covid-19 кількість інфікованих у країні сягнула 169 472.
За останню добу померли 68 українців, а загалом – 3 468 пацієнтів.
Впоратися з наслідками інфекції вдалося 75 486 хворим, за день одужали ще 1 573 українці.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Антилідери за кількістю нових випадків: Харківська (+349), Одеська (+322) та Тернопільська (+311) області, а також Київ, де захворіла ще 291 людина.
Коронавірус в регіонах:
- Вінницька обл — 5 114 (+75)
- Волинська обл — 6 689 (+96)
- Дніпропетровська обл — 3 765 (+112)
- Донецька обл — 2 313 (+41)
- Житомирська обл — 4 774 (+118)
- Закарпатська обл — 9 031 (+100)
- Запорізька обл — 2748 (+75)
- Івано-Франківська обл — 12 031 (+175)
- Кіровоградська обл — 967 (+16)
- м. Київ — 18 740 (+291)
- Київська обл — 7 476 (+134)
- Львівська обл — 17 869 (+205)
- Луганська обл — 706 (+17)
- Миколаївська обл — 2320 (+68)
- Одеська обл — 10 924 (+322)
- Полтавська обл — 1 390 (+27)
- Рівненська обл — 10 917 (+120)
- Сумська обл — 2 807 (+83)
- Тернопільська обл — 10 705 (+311)
- Харківська обл — 14 264 (+349)
- Херсонська обл — 766 (+29)
- Хмельницька обл — 4 339 (+141)
- Чернівецька обл — 12 793 (+153)
- Черкаська обл — 2 891 (+71)
- Чернігівська обл — 3 133 (+99).
Як у регіонах дотримуються самоізоляції:
- Львів – 18,32%;
- Київ – 17,85%;
- Чернівці – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Івано-Франківськ – 15,38%.
Коронавірус 17 вересня
17 вересня в Україні був черговий антирекорд – 3 584 нових випадки Covid-19.
А загалом вчора було 166 244 інфікованих.
Внаслідок ускладнень за день померли 60 людей, водночас одужали 1 589 українців.