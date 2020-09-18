На 18 вересня коронавірус в Україні підтвердили ще у 3 228 людей.

З початку пандемії Covid-19 кількість інфікованих у країні сягнула 169 472.

За останню добу померли 68 українців, а загалом – 3 468 пацієнтів.

Впоратися з наслідками інфекції вдалося 75 486 хворим, за день одужали ще 1 573 українці.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Антилідери за кількістю нових випадків: Харківська (+349), Одеська (+322) та Тернопільська (+311) області, а також Київ, де захворіла ще 291 людина.

Коронавірус в регіонах:

Вінницька обл — 5 114 (+75)

Волинська обл — 6 689 (+96)

Дніпропетровська обл — 3 765 (+112)

Донецька обл — 2 313 (+41)

Житомирська обл — 4 774 (+118)

Закарпатська обл — 9 031 (+100)

Запорізька обл — 2748 (+75)

Івано-Франківська обл — 12 031 (+175)

Кіровоградська обл — 967 (+16)

м. Київ — 18 740 (+291)

Київська обл — 7 476 (+134)

Львівська обл — 17 869 (+205)

Луганська обл — 706 (+17)

Миколаївська обл — 2320 (+68)

Одеська обл — 10 924 (+322)

Полтавська обл — 1 390 (+27)

Рівненська обл — 10 917 (+120)

Сумська обл — 2 807 (+83)

Тернопільська обл — 10 705 (+311)

Харківська обл — 14 264 (+349)

Херсонська обл — 766 (+29)

Хмельницька обл — 4 339 (+141)

Чернівецька обл — 12 793 (+153)

Черкаська обл — 2 891 (+71)

Чернігівська обл — 3 133 (+99).

Як у регіонах дотримуються самоізоляції:

Львів – 18,32%;

Київ – 17,85%;

Чернівці – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Івано-Франківськ – 15,38%.

Коронавірус 17 вересня

17 вересня в Україні був черговий антирекорд – 3 584 нових випадки Covid-19.

А загалом вчора було 166 244 інфікованих.

Внаслідок ускладнень за день померли 60 людей, водночас одужали 1 589 українців.