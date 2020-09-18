Станом на 18 вересня у Києві виявили 291 нового хворого на Covid-19.

Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 18 740.

За час пандемії від вірусу померли 304 киянина, за добу – восьмеро людей. Одужати вдалося 5 742 мешканцю Києва, за добу – 141 пацієнт.

Хто захворів за добу:

151 жінка віком від 18 до 89 років;

119 чоловіків віком від 18 до 91 року;

10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років.

До лікарень столиці потрапило 57 пацієнтів, решта – лікується вдома.

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Найбільша кількість випадків коронавірусу у Деснянському районі — 61, Дніпровському районі – 40 та Дарницькому – 39 випадків.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: