Станом на 18 вересня у Києві виявили 291 нового хворого на Covid-19.
Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 18 740.
За час пандемії від вірусу померли 304 киянина, за добу – восьмеро людей. Одужати вдалося 5 742 мешканцю Києва, за добу – 141 пацієнт.
Хто захворів за добу:
- 151 жінка віком від 18 до 89 років;
- 119 чоловіків віком від 18 до 91 року;
- 10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років.
До лікарень столиці потрапило 57 пацієнтів, решта – лікується вдома.
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Найбільша кількість випадків коронавірусу у Деснянському районі — 61, Дніпровському районі – 40 та Дарницькому – 39 випадків.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.