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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 18 вересня у Києві виявили 291 нового хворого на Covid-19.

Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці вже 18 740.

За час пандемії від вірусу померли 304 киянина, за добу – восьмеро людей. Одужати вдалося 5 742 мешканцю Києва, за добу – 141 пацієнт.

Хто захворів за добу:

  • 151 жінка віком від 18 до 89 років;
  • 119 чоловіків віком від 18 до 91 року;
  • 10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років.

До лікарень столиці потрапило 57 пацієнтів, решта – лікується вдома.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільша кількість випадків коронавірусу у Деснянському районі — 61, Дніпровському районі – 40 та Дарницькому – 39 випадків.

коронавірус київ 18 вересня

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Що запрацює з 23 травня у Києві Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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