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Факти / Україна

КС просять роз’яснити, чи можна штрафувати президента України

Пленум Верховного суду звернувся до Конституційного суду з проханням офіційного тлумачення щодо можливого залучення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного порушення під час виконання повноважень.

Постанова вже прийняв пленум Верховного суду в п’ятницю.

За подачу конституційного подання проголосували 144 суддів, присутніх на пленумі, лише двоє суддів були проти.

Що стало приводом для такого рішення

3 червня під час візиту до Хмельницького Зеленський з делегацією випив кави в місцевій кав’ярні, яка, згідно з постановою Кабміну, не могла приймати відвідувачів в приміщенні мінімум до 5 червня.

Чи можна штрафувати президента України

10 червня після перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за порушення правил карантину.

19 червня Хмельницький міський районний суд розглянув справу і засумнівався в можливості залучення глави держави до юридичної відповідальності через його недоторканість.

У зв’язку з цим суд постановив зв’язатися з головою Верховного суду для ухвалити рішення про звернення до Конституційного суду України, щоб зрозуміти, чи можна залучати президента до відповідальності.

Водночас Хмельницький суд оштрафував на 17 тис. грн за порушення правила карантину керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, главу Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Сімчишина і приватного підприємця Андрія Мельниченка, які в той день теж пили каву з Володимиром Зеленським.

Фото: Офіс президента

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